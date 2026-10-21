Continua la diatriba tra la Fiorentina e la Lega Calcio Serie A. Il club gigliato ha fatto sapere, attraverso una nota ufficiale, di non essere soddisfatta della replica in seguito alle rimostranze evidenziate dopo la partita con il Como: "La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic".

I viola annunciano la volontà di proseguire la loro battaglia, a pochi giorni dalla sfida di San Siro contro l'Inter: "Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema".