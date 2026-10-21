La Fiorentina si prepara alla difficile trasferta di domenica alle 12:30 contro l’Inter al Meazza, con Paolo Vanoli chiamato a scegliere il centravanti titolare. Come scrive La Repubblica (ediz. Firenze), il ballottaggio tra Beto e Mateo Pellegrino resta aperto: nelle prime cinque gare della gestione Vanoli-bis, l’argentino è partito titolare tre volte, contro le due del portoghese, preferito nelle trasferte contro Venezia e Genoa per la sua capacità di attaccare la profondità.

Sterilità

Il problema principale però, in casa viola, riguarda la scarsa concretezza sotto porta. Le numerose occasioni sprecate contro Genoa e Como hanno pesato sulla classifica e alimentato il rammarico dell'allenatore. Anche Alieu Njie, nonostante le diverse opportunità avute, è ancora a secco di gol. I numeri confermano le difficoltà offensive: Franco Mastantuono guida i marcatori viola in campionato con 3 reti, tutte realizzate contro il Venezia, seguito da Pellegrino con 2. Sono invece ancora senza gol Beto, Wilfried Gnonto e Pedro Gonçalves.