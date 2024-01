Josip Brekalo a un passo dal lasciare la Fiorentina in questo mercato di gennaio. L'attaccante croato - come riferisce SkySport24 - dopo il mancato accordo con la Dinamo Zagabria, ormai è a un passo dall'Hajudk Spalato. Si tratta di un prestito secco oneroso a 200mila euro fino a giugno, poi si valuterà la situazione.

L'esterno di Italiano non si è allenato nemmeno oggi e attende solo l'ok definitivo per tornare in Croazia. Ovviamente, non ci sarà domani contro l'Inter.