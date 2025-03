Dopo Julian Carranza, tocca al neo tecnico del Feyenoord Robin van Persie presentare la sfida di domani sera di Champions League contro l'Inter in conferenza stampa, gara che segnerà il suo debutto europeo da allenatore del club biancorosso:

Come ha vissuto le precedenti serate di Champions League del Feyenoord?

"A casa davanti alla TV. Quando abbiamo visto quel gol in trasferta a Milan, abbiamo fatto un salto in aria. Penso sia stato un momento meraviglioso per il Feyenoord".

In Eredivisie la situazione è dura, ma nella Champions League c'è magia. Come se lo spiega?

"Ospitare il Bayern Monaco in casa, per esempio. Questa è la magia di De Kuip. La differenza? Domani proverò questa esperienza. Non vedo l'ora. La mia prima volta in Champions League come allenatore. I miei giocatori sono in buona forma. Sono pronto e positivo".

La tensione che provi come allenatore è la stessa di quella che provi come giocatore?

"In ogni caso, è un mondo completamente diverso, Come giocatori, la cosa più importante è mantenersi in forma ed essere bravi. Come coach devi gestire tutti questi processi contemporaneamente e ti trovi in ​​molti mondi diversi nello stesso giorno".

Su Stefan de Vrij, grande ex della partita.

"Ricordo che quando arrivò era un ragazzo molto desideroso di imparare. Voleva sapere tutto delle partite che avevo giocato e come avevo affrontato certe situazioni".

Hai giocato la semifinale con l'Inter nel 2002 anche se infortunato, se un tuo giocatore facesse lo stesso?

"Non mi piacerebbe molto. All'epoca avevo dolore all'inguine, ma volevo comunque giocare. L'ho vista dalla mia prospettiva, anche se sarebbe stato meglio per la squadra non averlo fatto".

Come fai a togliere dalla testa dei giocatori la lunga lista di infortuni?

"Non ne parliamo nella vita di tutti i giorni. Penso a chi giocherà. L'obiettivo è quello di far rendere bene chi c'è e quelli a disposizione stanno ottenendo risultati straordinari. Il modo in cui si allenano, il ritmo degli allenamenti, i ragazzi trasmettono voglia di divertirsi. È ovvio che sono pronti. Non sarà affatto una scusa".

Read è squalificato, con chi lo sostiturai?

"È stata una sfida trovare un giocatore per lui. Pensiamo di averlo trovato ed è stata un po' una sorpresa".

È possibile immaginare un salto ad un livello più alto per Paixao?

"Certamente è possibile. Lo abbiamo visto contro Walker. Ma sia fisicamente che mentalmente ha il potenziale per giocare a un livello superiore nel Feyenoord. È anche disposto a crescere e trasmette allegria. Queste sono anche le condizioni per raggiungere la vetta. Spero che non faccia questa mossa tanto presto. Ma un giorno ci riuscirà, questa possibilità c'è".

Ci sono giocatori che osservano il Ramadan?

"Sì, sono cinque. Ha senso tenerne conto. Arrivano un po' più tardi e se ne vanno un po' prima. È così da anni".

Che partita si aspetta domani? Ritiene l'Inter favorita?

"Penso che avremo un po' più di possesso palla, ma questo non significa necessariamente che creeremo più occasioni. Qui sta la sfida. Ed è importante tenere d'occhio attentamente il nostro attacco residuo. Perché la forza dell'Inter sta nella fase di transizione".

Pensi che Inzaghi sia al livello dei tecnici migliori in Europa?

"Segnare all'Inter è molto difficile, sarà una grande sfida per noi non concedere spazi ai nerazzurri perché quando partono in transizione vanno dappertutto variando molto le posizioni. Questo può essere un punto di forza ma anche una debolezza, perché è trovando gli spazi che possiamo anche creare qualcosa. Ma loro possono anche prenderci di sorpresa. Siamo entrambi in equilibrio su quella sottile linea. Sarà una grande sfida per noi come club e come giocatori, giocare contro il top è l'obiettivo di tutti".

Esiste un filo conduttore per gli infortuni?

"Lo abbiamo, è molto chiaro. Vorrei anche dire: penso che abbiamo il miglior personale medico e le migliori prestazioni. Sono molto soddisfatto del livello di qualità che mi circonda. Con questo sguardo al futuro pensiamo di aver trovato il filo conduttore. La causa? La terrò per me".