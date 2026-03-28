Osian Roberts, Head of Development del Como, ha parlato ai microfoni di Como Tv del progetto giovanile del club lariano, aprendo anche all'ipotesi della creazione della squadra Under 23, seguendo la scia di Juventus, Milan, Atalanta e Inter: "Dovremo valutare cosa fare con questi ragazzi, Se partiranno in prestito, se creare partnership con altre squadre, magari all’estero. Oppure se introdurre una squadra Under 23, come altri club fanno in Italia. Sono considerazioni che stiamo facendo: se questa squadra nascerà, ci sarà un gran bisogno di strutture. Questo crea una discussione sulla possibilità di costruire un centro sportivo, affinché tutte le squadre si allenino e giochino lì".