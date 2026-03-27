Francesco Pio Esposito ha fatto vedere sin da subito, anche ieri sera, di che pasta è fatto. Sponda vincente e presa di posizione importante nei confronti dei difensori rocciosi dell'Irlanda del Nord. Poi, in occasione del calcio d'angolo, è arrivata quella sponda che sarebbe potuta valere il gol di Calafiori. Ma non solo: l'apertura in profondità per Kean è stata d'alta classe. Serve davvero come il pane a questa nazionale che nel primo tempo di Bergamo ha avuto davvero troppe difficoltà nella gestione del pallone e nel mantenimento tecnico dello sviluppo esecutivo. E chissà che contro la Bosnia, Pio non possa partire titolare. Se lo meriterebbe, assolutamente.