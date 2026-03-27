Carlo Galliera, portiere classe 2009 dell'Inter Under 17 di Samir Handanovic, ha firmato in questi giorni il suo primo contratto da professionista con la società nerazzurra. A dare l'annuncio è lui stesso tramite il suo profilo Instagram: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con questi colori", le sue parole.

Galliera, lo ricordiamo, è stato sfortunato protagonista della partita di Youth League contro l'Atletico Madrid, quando il suo debutto con la squadra di Benito Carbone è durato appena sei minuti a causa di un'espulsione decretata per un tocco di mano fuori dall'area. Per lui, sin qui, 19 presenze con sette clean sheet con la squadra U17 nerazzurra.