Giacomo De Pieri ha dovuto lasciare anzitempo il ritiro dell'Under 20 azzurra a causa di un infortunio che gli ha impedito di giocare la partita disputata quest'oggi contro l'Inghilterra e terminata sul punteggio di 3-3. Il giocatore di scuola Inter, rientrato a Bari si è sottoposto agli esami strumentali che, comunica il club biancorosso, hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già intrapreso il percorso di recupero del caso predisposto dallo staff sanitario biancorosso. Al suo posto, Carmine Nunziata ha convocato Alessandro Di Nunzio, centrocampista della Roma Under 20.