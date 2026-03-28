Dopo le polemiche montate sull'esultanza pizzicata e mandata in onda dalle telecamere RAI di alcuni italiani, tra cui Federico Dimarco, non sono mancate le reazioni di stizza dalla Bosnia, dove il gesto non è passato inosservato né accolto con particolare piacere. E a proposito di Bosnia, a parlarne è stato anche il difensore del Sassuolo, Muharemovic, giocatore ben noto dalle parti di Milano dove l'interesse per l'ex Juve non è mai stato nascosto.

Il suo valore di mercato "al momento è di ben 20 milioni di euro ma difficilmente i neroverdi lo lasceranno partire per meno di 30 milioni", assicura Tuttosport che non menziona l'Inter, fortemente interessata a lui, ma ricorda la presenza della Juventus, intenzionata a valutare un suo ritorno. "Diverse squadre si sono dette interessate al suo cartellino ma anche i bianconeri stanno pensando a un suo ritorno, che sarebbe facilitato dalla clausola sulla futura rivendita del 50% inserita al momento della cessione". I bianconeri sono in tal senso ottimisti e sperano ulteriormente nell'eventuale intercessione di Kenan Yildiz, grande amico di Muharemovic dai tempi della Next Gen.