Intercettato da Sportitalia a margine dell'evento 'Operazione Nostalgia' a Roma, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha fatto il punto sul finale di stagione, sulla volata Scudetto e non solo: "C’è una lotta con altre squadre che vogliono vincere come noi il campionato, ma noi ci crediamo. Abbiamo iniziato un gran lavoro con Cristian Chivu in questa stagione, ora mancano otto finali e speriamo di arrivare in fondo nel migliore dei modi”.

C'è fiducia in Cristian Chivu e nel progetto tecnico: "Il programma è andare avanti con Chivu a lungo? Sì. È alla prima stagione, siamo ancora in corsa su due fronti e fiduciosi del lavoro dei ragazzi”.

Due parole in chiusura sul mercato: “Aleksandar Stanković sta facendo bene, ma ora è presto per parlare di mercato. Siamo concentrati su Serie A e Coppa Italia, poi penseremo al resto”.