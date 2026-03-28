Amadou Sarr, attaccante del Campobasso, intervistato sulle frequenze di Zona da Lupi, ha ripercorso il suo passato con la maglia nerazzurra: ""L’Inter ti forgia a livello umano e ti dà sani principi. Però stai un po’ in una bolla: hai tutto, non ti manca niente. Quando esci e vai nelle prime squadre senti lo scontro con la realtà. La cattiveria agonistica cresce dopo".