"A Zenica faremo il fuoco. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì", avvisa Miralem Pjanic, intervistato alla Gazzetta dello Sport in vista della gara tra Bosnia e Italia. "Ho visto i giocatori motivati e sicuri di sé. Per novanta minuti, o forse di più, non sarà semplicemente una partita di calcio: sarà una battaglia sportiva" ha continuato l’ex Roma e Juventus.

Eppure alcuni azzurri hanno festeggiato dopo aver visto l’esito dei rigori di Cardiff. Non sembrano spaventati...

"Non capisco sinceramente perché... La Bosnia li aspetta a braccia aperte (ride). Vedremo come andrà a finire. L’Italia è l’Italia e noi la rispettiamo molto. Ma chissà: dovranno essere bravi a gestire la partita in un ambiente terribile. Servirà personalità per uscire da Zenica con una vittoria".

Però il risolutore ha 40 anni e si chiama Edin Dzeko. Senza di lui non sareste arrivati ai rigori.

"È incredibile quello che sta facendo. Nonostante l’età continua a segnare gol decisivi. E’ uno di quei fuoriclasse che all’improvviso ti possono risolvere le partite, come si è visto in Galles. Siamo molto felici di averlo ancora in campo, mi auguro che possa ripetersi martedì".

Lo scudetto è dell’Inter?

"Vedo una competizione ancora aperta, anche se l’Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione".