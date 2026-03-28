Tra i vari argomenti trattati da Sebastiano Esposito nell'odierna puntata di 'PodCasteddu', c'è anche quello relativo ai giocatori più forti incontrati fino a questo momento della sua carriera. L'ex attaccante dell'Inter offre una risposta per certi versi sorprendente: "Ho visto grandissimi attaccanti come Romelu Lukaku, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez. Ma un giocatore che mi è rimasto particolarmente impresso è stato Stefano Sensi, che non è un attaccante. Ho giocato insieme a lui per soli due mesi: un giocatore incredibile, con numeri straordinari. Purtroppo ha avuto tanta, troppa sfortuna"