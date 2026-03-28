Protagonista di un'intervista per i canali social del Galatasaray, Ilkay Gundogan torna con la memoria alla Champions League conquistata nel 2023 a Istanbul con la maglia del Manchester City a spese dell'Inter: "Avendo purtroppo perso le prime due finali, desideravo davvero vincere quel trofeo al terzo tentativo. E poi a Istanbul, un luogo molto speciale per me. Era destino. È stato un grande onore. Da capitano del City, sollevare la Champions League dopo aver vinto il campionato e la coppa è stato motivo di immenso orgoglio".