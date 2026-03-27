Al termine del match contro la Norvegia, il CT dei Paesi Bassi Ronald Koeman ha risposto alle domande dei giornalisti della NOS, i quali gli hanno chiesto se Virgil van Dijk sarà a disposizione per la partita di martedì contro l'Ecuador, considerato che il capitano possa avere bisogno di riposo visti gli impegni col Liverpool. Koeman resta perplesso: "Penso che sia una domanda strana. Dobbiamo tornare tutti a casa? Siamo un gruppo. Queste sono le ultime due partite ed è l'ultima settimana di lavoro prima dei Mondiali. Quindi teniamo la squadra unita. Faremo dei cambi, quello sì", ha aggiunto l'allenatore.