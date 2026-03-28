Alessandro Bastoni è l'obiettivo principe, ma non è l'unico per il Barcellona che cerca un difensore centrale per la prossima stagione. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il direttore sportivo blaugrana Deco ha diversi piani di riserva nel caso in cui gli obiettivi iniziali non si concretizzino. Il direttore sportivo ha altri nomi nella sua lista, ad esempio Micky Van de Ven, difensore centrale del Tottenham. Un altro possibile candidato è il difensore del Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck.

Entrambi sono mancini e il loro prezzo sarebbe inferiore a quello di Bastoni, dato che il loro valore di mercato si aggira rispettivamente intorno ai 65 e 55 milioni di euro. Un'altra possibile opzione è Luka Vuskovic, classe 2007 di proprietà degli Spurs ma in questa stagione all'Amburgo in Bundesliga. sebbene sia destro e il suo prezzo si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro.