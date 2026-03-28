L'ex portiere Simone Braglia, concentrandosi su Kean, ha parlato anche di Pio Esposito. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a TMW Radio: "Io ho detto a inizio anno che poteva essere capocannoniere, le qualità le ha. Vedo in Kean e Pio Esposito la coppia del futuro".

Italia, come l'ha vista contro l'Irlanda del Nord?

"Manca personalità se non salti l'uomo, e deriva anche dai risultati. C'è quel pizzico di paura, che poi svanisce quando il tempo passa e si prende in mano la partita. La personalità la si acquisisce con i risultati, che fino ad oggi non ci sono stati".