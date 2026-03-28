Antonio Di Gennaro, intervenuto su Radio Marte, ha parlato così della volata finale nella lotta Scudetto: "Questi sono i mesi in cui le squadre dovrebbero arrivare al massimo della forma, in più dovrebbe tornare tutti a disposizione. Il Napoli è in grande risalita, l’Inter deve stare attenta perché sei punti di vantaggio non sono poi così tanti. Il campionato è ancora aperto. Chivu gode della massima stima da parte di Marotta, ci sta un periodo di flessione. Chivu però sarà aiutato dalla squadra stessa".