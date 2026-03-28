Manuel Akanji punta a vincere scudetto e Coppa Italia con l'Inter. Raggiunto da SportMediaset dopo l'ultimo impegno con la Svizzera, il difensore nerazzurro conferma la chiara intenzione di alzare due trofei entro il termine della stagione: "Ovviamente vogliamo vincere entrambe le competizioni rimaste - dice ai microfoni del nostro Simone Togna -. Siamo primi in Serie A con 6 punti di vantaggio, vogliamo rimanerci fino alla fine della stagione e vale lo stesso per la coppa. Abbiamo una gara in casa contro il Como, speriamo di vincere anche lì e di vincere il titolo".

"Siamo concentrati solo su noi stessi - aggiunge lo svizzero -. Non guardiamo gli avversari, non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e se succederà saremo campioni".