Lo scorso mese di gennaio, il suo nome era tornato a circolare in orbita Inter, specie nell'ambito di uno scambio col Nottingham Forest che avrebbe coinvolto Davide Frattesi. Poi non se ne è fatto più nulla e Dan Ndoye, ex giocatore del Bologna, è sempre più ai margini della squadra di Vitor Pereira. Ieri sera, Ndoye ha trovato la prima rete della Svizzera nella girandola di Basilea contro la Germania e a fine partita parla ai microfoni della RTS tornando anche sul poco spazio avuto sin qui: "È passato del tempo dal mio primo gol contro la Germania a Euro 2024. Essere decisivo contro una squadra del genere è sempre un piacere. Quando ho l'opportunità di giocare, do sempre il massimo. Non colleziono molti minuti a livello di club, ma oggi ho dimostrato di avere delle qualità. Mi trovo benissimo con la Svizzera e voglio godermi questi momenti. Per me era importante trovare minuti e anche il gol. Perché non gioco al Nottingham? Me lo chiedo anch'io".