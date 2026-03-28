"Il sistema di gioco penso rimarrà lo stesso, poi Rino Gattuso valuterà le condizioni fisiche. Magari qualche cambio lo farei, ad esempio mi piacerebbe vedere Pio Esposito dall'inizio perché Mateo Retegui mi sembra un po' meno brillante. Però resta un cambio nel secondo tempo, che spesso è più decisivo di chi parte dall'inizio". Questo il pensiero di Riccardo Montolivo, intercettato a Courmayeur da Sky Sport, a proposito del possibile undici da schierare nello spareggio contro la Bosnia di martedì.
Sezione: Focus / Data: Sab 28 marzo 2026 alle 17:45
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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