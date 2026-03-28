Nelle ultime ore sono arrivate brutte notizie per la Roma. Ieri Wesley ha infatti lasciato il raduno della sua nazionale per una lesione muscolare nella parte posteriore della coscia destra dopo il problema accusato nell’amichevole persa per 2-1 con la Francia. Difficile immaginare la sua presenza in campo per la sfida contro l'Inter al rientro dalla sosta: il giocatore sta facendo ritorno a Roma, dove svolgerà ulteriori esami e accertamenti clinici.

"Se verrà confermata la lesione è però assai probabile che sia costretto a saltare anche la sfida con l’Inter, in programma a Milano alla ripresa del campionato, il 5 aprile, nella sera di Pasqua", evidenzia La Gazzetta dello Sport.