Lucas Da Cunha, capitano del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando il percorso del club lariano dal recente passato al presente: "Sono arrivato 3 anni fa ed eravamo in Serie B. Sono venuto per giocare, per prendere fiducia. La B è stata molto difficile, lì c'è un calcio differente, più diretto ed era dura. Sapevo di avere qualità ma non ero venuto a fare il fenomeno".

Giocatori forti in squadra? Da Cunha si esprime così: "Non posso fare un nome solo, ma credo di poter dire a nome di tutti che Nico Paz sia veramente un top player".