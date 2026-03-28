"Sarebbe facile sentenziare dopo Bergamo che sia Esposito il compagno perfetto per Kean. I movimenti del secondo tempo non lascerebbero dubbi. Facile però quanto ingiusto" precisa la Gazzetta dello Sport che chiama alla riflessione e all'analisi. L'Italia di Gattuso ha "quattro attaccanti centrali niente male, considerando anche Scamacca in recupero, più Raspadori che non è proprio una prima punta ma può adattarsi. La forza di questa Nazionale è la possibilità di creare coppie diverse e tutte complementari". Coppie che la Rosea si diletta ad analizzare fino ai raggi X al profilo di Pio.

"L’interista è giovane, ma inganna per quello che fa ormai da un anno. Tatticamente e per senso della posizione sembra un veterano. Forse ha i colpi di tutti e un giorno dovrà darsi un’identità più definita. È bravo a smarcarsi. Sa fare pressing, dà profondità, non è mai egoista ed è quadratissimo di testa. Può comporre coppia ideale sia con Retegui sia con Kean: con il primo da seconda punta, con il viola a scambiarsi posizione. Probabile è che Gattuso scelga di volta in volta, facendo tante considerazioni: esperienza, condizione, avversari, psicologia" si legge nel focus sull'attaccante di Cristian Chivu che se venisse schierato da Gattuso in coppia con Kean, darebbe all'Italia più velocità e imprevedibilità. Poi ci sarebbe anche l'accoppiata "Esposito-Retegui (visti assieme con la Norvegia). Quello che è sicuro è che per Gattuso ci sono almeno tre titolari alla pari, in attesa di Scamacca: Esposito il ct l’ha voluto fortemente fin dal primo giorno ed è un titolare di una Nazionale che gioca in sedici".