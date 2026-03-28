"Un fine settimana di riposo per tutti ma non per Lautaro Martinez" ed Henrikh Mkhitaryan, i due infortunati dell’Inter al momento che "proseguiranno i rispettivi percorsi di recupero anche nei giorni liberi concessi da Cristian Chivu alla squadra in questo periodo in cui Appiano Gentile è orfana dei nazionali". I due giocatori si alleneranno sia oggi che domani tra "terapie, lavoro in palestra e sgambate in campo" si legge sulla Gazzetta dello sport che fa il punto sul recupero di entrambi.

Se l'armeno "ha ancora davanti a sé giorni di sedute individuali, il capitano è pronto a tornare ad allenarsi insieme al resto dei compagni la prossima settimana, quella che condurrà a Inter-Roma della serata di Pasqua. Lautaro spinge, freme, ma in questi quasi 40 giorni fermo ha capito che solo con una grande dose di pazienza mista a cautela potrà tornare il vero Toro per la volata finale e per trascinare allo scudetto una squadra che senza di lui ha perso gol e punti preziosi".