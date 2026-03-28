Bertrand Crasson, meteora del Napoli di fine anni '90, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli commentando non solo il caso Romelu Lukaku ma anche il finale di questo campionato che vede il club partenopeo nutrire ancora una speranza di clamoroso ribaltone Scudetto: "Può succedere di tutto, non sarebbe la prima volta che una squadra è in testa tutta la stagione e poi crolla alla fine. Bisogna crederci fino all'ultimo, mai dire mai; comunque l'Inter è tosta, dovrebbe farcela. Però i tifosi devono crederci".