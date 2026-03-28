Si discute sempre molto del futuro di Nico Paz. La scorsa estate è stato accostato all'Inter e, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha il controllo totale sul futuro dell'argentino. Anzitutto una clausola di recompra da 9 milioni per il 2026. e 10 mln per il 2027. I blancos contano su Nico come parte del loro progetto a lungo termine, visto che è previsto come primo arrivo per questa estate".