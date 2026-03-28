In vista della partita di martedì contro la Bosnia, Ciro Ferrara, intervistato a Courmayeur da Sport Mediaset, parla delle possibili scelte di formazione di Rino Gattuso: "Secondo me, premesso che è lui che decide ed è giusto che faccia le sue scelte, l'unico dubbio potrebbe essere tra Pio Esposito e Mateo Retegui davanti. Per il resto penso che non cambi nulla a meno di problemi fisici".