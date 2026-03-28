"Giovedì sera ho urlato...", racconta Andrea Abodi, ministro per lo Sport, presente a Bergamo, dove ha "sperato, sofferto, esultato" come ha raccontato alla Gazzetta dello Sport, qualche giorno dopo quella gioia Nazionale che speriamo possa essere celebrata davvero. Celebrazioni che potranno consumarsi solo martedì dopo il triplice fischio della gara contro la Bosnia, nella speranza che ci consegni un risultato che faccia finalmente festeggiare. E proprio sull'incontro di martedì, che gara si aspetta il ministro Abodi?: "Credo ci siano tutte le condizioni, non soltanto per valori tecnici ma anche per gli aspetti psicologici, per far bene. Certo, giocheremo in uno stadio ostile, come è normale che sia, ma la presenza dei tifosi italiani sarà certamente appassionata e rumorosa. E milioni di cuori batteranno forte dall’Italia e sono certo che i ragazzi li sentiranno bene", ha detto.
Chi l’ha sorpresa a Bergamo?
"Sorpreso nessuno, ma Kean ha quel passo in più. Si vede che ha fame, che ha voglia. Abbiamo bisogno di ragazzi educati, ma anche sfacciati e appassionati. Lui incarna bene le due cose, così come Pio Esposito e qualcun altro".
Che idea si è fatto del video dell’esultanza degli azzurri alla qualificazione della Bosnia?
"Non mi sembra ci sia stato un entusiasmo smodato, non so neanche che cosa abbiano pensato in quel momento. Non capisco perché sia stato dato eccessivo significato a quell’esultanza, parliamo di ragazzi che avevano appena finito la partita, non mi sembra ci sia niente di censurabile né di provocatorio. Cerchiamo di andare oltre, abbiamo già tante cose oggettivamente complicate, questa è una polemica che non ha senso".
Il gruppo di Gattuso è molto unito, lo dimostrano gli infortunati che hanno raggiunto la squadra. Si intravede qualcosa dell’Italia del 2021 di Mancini?
"Quel cuore c’è, quindi grande merito a Rino e a tutto lo staff che comprende anche figure che hanno fatto la storia del nostro calcio. E questo non è un fattore secondario, senza nulla togliere a chi c’è stato prima. Si può ricreare quel clima, ma quel clima si è determinato con una persona in più. E io mi auguro che Luca possa metterci qualcosa di suo, da lassù".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 11:15 GdS - Koné-Roma, addio ipotesi concreta: pronta l'alternativa. Inter alla finestra, c'è il prezzo per provare a chiudere
- 11:00 Dumfries: "Sono stati mesi difficili, ma ora la caviglia è ben fissata. All'inizio pensavamo non fosse grave"
- 10:45 Abodi: "Abbiamo bisogno di ragazzi come Esposito. Esultanza di Dimarco? Polemica che non ha senso"
- 10:30 GdS - Wesley, nuovi esami a Roma dopo la lesione muscolare: molto probabile il forfait contro l'Inter
- 10:15 Muharemovic senza paura: "Andiamo a dare una lezione agli italiani, vogliamo mangiarceli. Temiamo solo dio"
- 10:00 Pjanic: "A Zenica faremo il fuoco. Non sarà piacevole per gli italiani essere lì". Poi risponde sullo scudetto
- 09:40 GdS - Un'esultanza ed è subito caso: per la FIGC è privo di logica. Oggi parola a Dimarco?
- 09:20 GdS - Gattuso l'ha voluto fortemente: Esposito può essere il compagno ideale sia di Retegui che di Kean
- 09:00 GdS - Dopo tanta pazienza Lautaro freme. Il capitano si allena anche oggi insieme a Mkhitaryan: il punto
- 08:45 GdS - Diaby si può fare. Le chiavi potrebbero essere due: da un lato Salah, dall'altro Thuram
- 08:30 GdS - Contro la Bosnia ci vogliono i migliori: Pio toglie il sonno a Gattuso. Ipotesi d'attacco Kean-Esposito
- 00:00 Periodo opaco, ma il focus non deve cambiare. Per il mercato ci sarà tempo
- 23:45 Paesi Bassi, Koeman: "Con l'Ecuador faremo dei cambi. Ma è l'ultimo test prima dei Mondiali quindi..."
- 23:32 Montanier, all. Saint-Etienne: "Francia superiore al Brasile. Poi quando sono entrati Doué e Thuram..."
- 23:18 Infortunio per De Pieri con la Nazionale Under 20: il giocatore è tornato a Bari per le cure
- 23:04 Primo contratto da professionista per il portiere classe 2009 Galliera: "Sono orgoglioso"
- 22:51 InterNazionali - Tre nerazzurri in campo: per Dumfries assist decisivo, spazio anche per De Vrij e Akanji
- 22:37 La FIFA approva le nuove regole: dal Mondiale 2026 il VAR potrà scongiurare nuovi casi Bastoni-Kalulu
- 22:23 Pio Esposito entra e lascia il segno: dalle sponde alle imbucate. Serve come il pane a questa Italia
- 22:09 Under 23, Sesto San Giovanni vince lo sprint per la sede delle gare del 2026-2027. Con Vecchi?
- 21:55 fcinBastoni-Barcellona, la situazione. Ecco perché il coltello dalla parte del manico lo ha l'Inter
- 21:40 Esposito e i suoi fratelli: "Non c'è competizione, come massacriamo Pio in chat!". Tra Champions e Mondiale...
- 21:25 Sebastiano Esposito: "L'Inter con Conte il livello più alto mai toccato. A me la comfort zone non è mai piaciuta"
- 21:11 Nesta: "Non farò mai la morale a Bastoni. Io passavo per corretto ma ho simulato tantissime volte"
- 20:57 Paesi Bassi impegnati in amichevole contro la Norvegia: Dumfries in campo dal primo minuto
- 20:42 Mosconi: "Tra Nazionale e compleanno, giorni molto belli. Con la Slovacchia spero di farmi un regalo"
- 20:27 Irlanda del Nord, l'analisi di O'Neill: "Tonali, Locatelli e Barella formano una mediana esperta"
- 20:13 Delio Rossi: "L'anno scorso l'Inter è arrivata in fondo a tutto, per dare un giudizio bisogna aspettare"
- 19:59 Clamorosa rimonta dell'Italia U20 sull'Inghilterra: Lavelli e Stabile lanciano la risalita dallo 0-3 al 3-3
- 19:44 Qui Roma - Tegola Wesley: lesione muscolare durante Francia-Brasile. Salterà la sfida contro l'Inter
- 19:30 Il Feyenoord sogna il ritorno di De Vrij. Ma il Fenerbahçe vuole ricomporre la coppia con Skriniar
- 19:15 GdS - Palestra, l'Inter ha tanta concorrenza ma conta su un asso nella manica: Luis Henrique
- 19:00 Rivivi la diretta! Sarà BOSNIA-ITALIA, azzurri al MONDIALE sì o no? Gli "INTERNAZIONALI" al RUSH FINALE
- 18:50 Immobile: "Ho un debole per Pio Esposito, felice dei suoi progressi. Gli interisti trascineranno con la Bosnia"
- 18:35 Bellinazzo: "Grazie alla finale UCL, l'Inter può sostenere costi maggiori avendo un fatturato altissimo"
- 18:20 Bookies - Quote allenatore, il matrimonio tra l'Inter e Fabregas a quota 7,50. Chivu favorito per la riconferma
- 18:05 Casemiro-Manchester United, nessun ripensamento: "Credo davvero che la decisione sia presa e definitiva"
- 17:51 Il Foglio torna a San Siro il 16 aprile: anche il presidente dell'Inter Marotta tra i tanti ospiti illustri
- 17:37 Serata InterNazionale a tutti gli effetti: tra playoff Mondiale e amichevoli, solo vittorie per i nerazzurri
- 17:23 Pjanic avvisa la Nazionale italiana: "In Bosnia c'è tanto entusiasmo, a Zenica ci sarà una bolgia"
- 17:09 Fase finale Primavera 1, la Lega Serie A ha ufficializzato la sede e il programma delle gare
- 16:55 A 78 anni Hodgson torna ad allenare: nuovo ingaggio in Serie B inglese
- 16:41 Frey: "Grato a Lippi per avermi voluto all'Inter. Baggio mi ha salvato la carriera con una telefonata"
- 16:27 Bergomi: "Esposito fa giocare meglio i compagni, ha elettricità. Bastoni ha mostrato attaccamento"
- 16:13 Da Zielinski a Esposito: l'Inter svela i quattro candidati al Betsson Player of the Month di marzo
- 15:59 Italia-Irlanda del Nord, buoni ascolti in TV: oltre 10 milioni di spettatori collegati con Rai 1
- 15:45 Bosnia, Dzeko lancia la sfida all'Italia: "Andare al Mondiale significa tutto, possiamo farcela"
- 15:30 Il problema non l'è l'ITALIA è l'ITAL-INTER. A nessuno FREGA del MONDIALE e ci si VENDE per DUE LIKE
- 15:16 GdS - Inter, idea Sommer come vice: discorso rimandato a giugno. Vicario il preferito, riflessioni su Martinez
- 15:02 SI - Barça o Inter, il futuro di Bastoni è in bilico. I nerazzurri spingono per Solet
- 14:48 Calhanoglu: "Non vogliamo perdere questa gioia. Orgoglioso delle mie 103 presenze in Nazionale"
- 14:34 Qui Roma - Seduta in gruppo per Soulé: sempre più probabile la convocazione per l'Inter
- 14:28 Sport - La strategia del Barça: prima il sì di Bastoni, poi la trattativa (al ribasso) con l'Inter. Dopo la sosta...
- 14:21 Moretto: "L'Inter non rifiuterebbe un'offerta interessante per Thuram. Post Bastoni, il nome forte non è ancora emerso"
- 14:07 TS - Juve, prima contatti esplorativi per Ostigard. Ma è presto per parlare di derby di mercato con l'Inter
- 13:53 Un'ora per Sucic in Croazia-Colombia, Dalic: "Giocatori stanchi e provati, se giocassero due partite intere..."
- 13:38 Svizzera-Germania, Akanji titolare. Yakin: "Inizieremo con la formazione tipo. Difesa a 4, ma potremmo cambiare"
- 13:35 videoLegrottaglie: "Scudetto, è Inter al 90%. Ma occhio al Napoli. Su Bastoni una roba assurda"
- 13:24 Sky - Napoli-Lukaku, braccio di ferro: belga fuori rosa, se non si presenterà a Castel Volturno entro martedì
- 13:10 videoBergomi: "Il Napoli può vincerle tutte, bisogna capire che farà l'Inter. Con Lautaro vedo meglio Esposito"
- 12:56 Mlacic: "Un onore essere stato contattato da un colosso come l'Inter. Spero di essere pronto per quel livello"
- 12:42 Argentina, il pensiero di Scaloni va anche agli assenti: "Lautaro sta rientrando da un infortunio, starà bene"
- 12:28 Colombia-Francia, Thuram dal via? Deschamps: "Forse faccio 11 cambi rispetto alla gara contro il Brasile"
- 12:14 Bonus UEFA per i playoff di Champions League: solo briciole per l'Inter
- 12:00 INTER-NAZIONALI - Brivido CALHANOGLU, super ZIELINSKI, zero fischi per BASTONI
- 11:43 Calhanoglu: "Un ultimo incontro per placare il nostro desiderio". E Arda Guler lo elogia: "Maestro"
- 11:30 TS - Difesa Inter, grandi cambiamenti: tre nomi sul taccuino di Ausilio e Baccin
- 11:16 Urban (CT Polonia): "Le condizioni di Zielinski? Se fosse grave lo saprei già"
- 11:02 A Orlando la Croazia batte in rimonta 2-1 la Colombia. Oltre un'ora in campo per Sucic
- 10:48 GdS - Mkhitaryan continua il recupero: ecco il quadro in vista di Inter-Roma