È dedicato al Como rivelazione della Serie A un servizio speciale di SportWeek di questa settimana. Viene analizzata la grande scalata del club lariano dai dilettanti alla Serie A grazie alla guida della famiglia Hartono, che ha portato in riva al lago anche campioni del calibro di Nico Paz, questa notte a segno con la maglia della Nazionale argentina.

Proprio di Nico Paz parla un grande ex del Como come Gianluca Zambrotta: "La squadra ha un’età media poco superiore ai 22 anni, i giovani sono messi nelle condizioni di giocare senza pressioni. È un modello replicabile nei grandi club? Sicuramente, giocare, ed essere eventualmente fischiati, a San Siro, non è come farlo al Sinigaglia. Ma i giovani del Como hanno tutti personalità. Paz sarebbe Paz anche all’Inter o al Milan".