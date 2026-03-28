Chi metterebbe attaccante Wlater Zenga martedì con la Bosnia tra Pio Esposito, Mateo Retegui e Moise Kean? Intervenuto su Sky Sport, l'ex portiere dell'Inter si esprime così: "Pio Esposito si adatta bene sia con Mateo Retegui sia con Moise Kean. La coppia sin qui è sempre stata Retegui-Kean, ma Retegui sta giocando in un campionato meno competitivo e la sua mancanza di competitività a certi livelli si vede. Noi diamo fiducia a quelli che ci hanno portato fino a questo punto, quindi la scelta è complicata. Poi se iniziasse Pio Esposito non sarebbe uno scandalo, però può entrare tranquillamente a gara in corso".