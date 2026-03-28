L'ex attacccante di Napoli e Milan Massimo Agostini, intervenuto su Radio TuttoNapoli, si è concentrato sulla lotta Scudetto. Milan? "Il Napoli, con la sua striscia positiva, è arrivato a un punto di distacco, e questo deve stimolare i giocatori a vincere tutte le partite. Non puoi speculare sulle giornate, devi concentrarti per raggiungere l’Inter, passando prima per il Milan". Ancora Agostini: "Se l’Inter non fa punti, nelle ultime 5-6 partite il Napoli può provare a raggiungerla. Sono otto finali, ma la prima è decisiva."