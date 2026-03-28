Il tecnico Leonardo Semplici, intervenuto su Radio TuttoNapoli, ha parlato della lotta Scudetto, soffermandosi sugli equilibri della volata finale: "Molto dipenderà dalla prossima partita del Napoli. Se dovesse vincere, potrebbe rientrare seriamente nella corsa. I punti di vantaggio dell’Inter sono importanti, ma il Napoli può dire la sua fino alla fine. Se invece l’Inter dovesse vincere tutte, diventa difficile recuperare."

Sezione: News / Data: Sab 28 marzo 2026 alle 13:15
Autore: Niccolò Anfosso
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