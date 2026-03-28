"Credetemi, è difficile trovare le parole giuste, faccio fatica a stare in piedi, ma grazie a Dio abbiamo vinto e abbiamo dimostrato che lottiamo sempre fino alla fine". Parola di Tarik Muharemovic che dopo la vittoria sul Galles ha commentato così, incredulo, il passaggio all'ultimo step prima del Mondiale che i bosniaci dovranno disputare contro l'Italia di Rino Gattuso. Gruppo che il difensore del Sassuolo, fortemente apprezzato dalle parti della Milano nerazzurra, avvisa così: "Ora andiamo a dare una lezione a questi italiani che verranno a Zenica e alla fine festeggeremo tutti insieme. Teniamo solo Dio, vogliamo mangiarci gli italiani e divorarci chiunque verrà lì. Non festeggeremo troppo perché ci aspetta una partita importante già martedì".