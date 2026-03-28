L’Under 18 di Massimiliano Favo non riesce a portare a casa i tre punti: gli azzurrini si fanno raggiungere sull’1-1 dalla Polonia. Dopo la rete messa a segno al quarto d’ora da Campaniello, un gol di Mozie al 67’ ha permesso ai polacchi di pareggiare i conti. Martedì la terza sfida in terra scozzese, contro l’Irlanda. La qualificazione agli Europei è vicina, ma sarà fondamentale raggiungere il miglior piazzamento possibile anche in vista del sorteggio.