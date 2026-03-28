Francesco Pio Esposito è stato scelto dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Player of the Month di marzo. L'attaccante è stato votato attraverso i canali social del Club. Il classe 2005 ha vissuto un mese positivo, in cui è andato a segno per due partite di campionato di fila contro Atalanta e Fiorentina. Pio ha realizzato due gol in due gare consecutive di Serie A per la prima volta in carriera.

Inoltre, con la rete realizzata a Firenze, Esposito è diventato solo il quarto giocatore nerazzurro a segnare più di 5 gol in un unico campionato prima di compiere 21 anni, considerando l'era dei tre punti a vittoria (gli altri sono Nicola Ventola 1998/99, Obafemi Martins nel 2003/04 e 2004/05 e Mario Balotelli nel 2008/09 e 2009/10). Più in generale il 2026 di Pio è iniziato con ottime prestazioni e tanti gol: l'attaccante ne ha segnati cinque in campionato e uno in Champions League.