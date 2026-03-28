Massimo Mauro, intervistato da Gazzetta.it, ha inquadrato la sfida di martedì tra Bosnia e Italia: "Siamo più forti, ma per dimostrarlo devi avere personalità, non sottovalutare l'avversario e "picchiare" di più. Perché, se sei migliore tecnicamente, basta che ti metti al livello dei rivali e la partita la porti a casa. Se invece non ci riesci, perché non sei "libero" di testa, allora potrebbe essere un problema. Anche perché la Bosnia ha giocatori tecnicamente forti, di esperienza e che hanno già fatto partite importanti. Ai Mondiali ci porterà Politano", ha detto.