Nel corso di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa ha stroncato le polemiche legate alla famigerata 'candid' dove Federico Dimarco, Guglielmo Vicario e Pio Esposito sono stati colti ad esultare per il successo della Bosnia col Galles: "Ma di cosa stiamo parlando? A parte che quella era una cosa privata e non sapevano di essere ripresi, riprese fatte da uno con un telefonino e postate su un social. Ma poi, sarà lecito che un giocatore è più preoccupato del clima che poteva trovare in Galles rispetto a quello della Bosnia? O può avere una preferenza per il modo di giocare delle due squadre? Non c'è stata mancanza di rispetto, non hanno detto: 'Sono delle pippe, meno male che andiamo lì'... Una preferenza personale uno può averla anche per motivi suoi, magari ha un amico in quella squadra. Ogni volta si fa un caso su una cosa ridicola".