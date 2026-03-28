Uno scatto che infiamma il mercato, con protagonista Gugliemo Vicario. Il portiere del Tottenham è al centro delle voci che lo vogliono vicino all'Inter per la prossima stagione e l'ultima foto che rimbalza sui social mette altra benzina sul fuoco. Lo scenario è la cena che il gruppo azzurro, in attesa dell'attesa sfida con la Bosnia che vale un posto al prossimo Mondiale, ha consumato nel ristorante 'Da Tullio' a Montebeni (Fiesole): il numero uno degli Spurs si è fatto fotografare sorridente (come testimonia in compagnia degli interisti Bastoni, Barella, Esposito e Dimarco (oltre che dello juventino Locatelli), possibili compagni di squadra futuri anche a Milano.