"La notte di Bergamo va ai supplementari"... davanti ad uno schermo che trasmetteva dei rigori. Non una lotteria qualunque ma quella che avrebbe decretato l'avversario della prossima sfida. Sarà la Bosnia, la prossima avversaria dell'Italia, l'ultima prima (si spera) del Mondiale. E Dimarco esulta, ma anche Vicario, a fianco all'interista, e pure il "sorriso di Pio Esposito" la dice lunga sulle preferenze che serpeggiavano tra le file azzurre. Il tutto immortalato dalle telecamere che hanno dato il via ad un ennesimo trambusto: "Apriti cielo" si legge sulla Gazza. Davanti alla tv c’è anche il ct Gattuso che però osserva la sfida di Cardiff negli spogliatoi, diversamente da alcuni dei suoi giocatori, nella lounge della New Balance Arena, dove le telecamere Rai hanno pizzicato il gesto di "momentanea gioia" degli italiani diventato virale e che dalle parti di Sarajevo non è stato accolto con troppo piacere. "Arroganza" contro la quale i bosniaci giurano vendetta. Ancora un "caso" che anche secondo la Figc "è scivolato verso un non senso".

"l comportamento dei ragazzi di Gattuso dentro la lounge e davanti alla diretta televisiva sul duello in Galles, non ha niente a che vedere se non con una reazione istintiva in un momento post gara dove l’unico, vero, pensiero era per un breve saluto a chi gli stava attorno in una zona dello stadio riservata" spiega la Gazzetta che racconta anche dello scambio di messaggi tra Dimarco e l'ex compagno Edin Dzeko. Intanto in Bosnia in finale i tifosi hanno riempito le strade per tutta la notte e la convinzione è quella "di poter aggiornare la storia centrando la seconda partecipazione ad un Mondiale".

"Per la Figc parlare di caso è come attaccarsi a qualcosa privo di logica: finita la partita e in attesa di conoscere il proprio avversario, la tv accesa fa da contorno", ora la testa è già alla preparazione del match. "Palla lunga e pedalare, a Coverciano si riaprono i cancelli per le prime, ufficiali, riflessioni post Irlanda del Nord: parlerà un big" che potrebbe essere proprio Dimarco per spiegare il gesto di Bergamo anche ai bosniaci, ai quali farà da 'interprete' Edin Dzeko, ex compagno di Dimash, con il quale si contenderà una gioia storica.