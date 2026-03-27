L'allenatore del Saint-Etienne Philippe Montanier, intervistato da L'Equipe, si è detto entusiasta della prova della Nazionale francese nella partita di questa notte contro il Brasile: "Nel complesso siamo stati superiori. E poi, quando sono entrati Désiré Doué, Marcus Thuram... Abbiamo così tante risorse, così tanti grandi giocatori... Michael Olise è stato mozzafiato. Ousmane Dembélé non ha giocato una grande partita, ma il suo assist per Kylian Mbappé è stato uno dei momenti salienti della serata; è stato di una precisione fenomenale. Ho apprezzato molto anche la prestazione di Hugo Ekitike; il suo gioco di squadra con Mbappé è stato molto interessante, era pericoloso. "