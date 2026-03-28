Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni di Prima Sport, Cristiano Bergodi ha espresso il proprio giudizio sulla stagione di Cristian Chivu alla guida dell’Inter, spendendo parole di grande apprezzamento per il tecnico nerazzurro.

“Ho un’ottima opinione di Chivu. È un allenatore giovane e di valore, non è un lavoro facile per lui”, ha dichiarato Bergodi, sottolineando come il percorso in nerazzurro non sia stato privo di difficoltà. “Ci sono stati periodi in cui non è partito benissimo, ma poi la squadra ha giocato molto bene, anzi benissimo”.

Secondo l’allenatore del Cluj, la qualità della rosa resta un fattore decisivo: “L’Inter ha una squadra forte e credo che alla fine vincerà lo scudetto. Per me è un ottimo allenatore”.

Bergodi ha poi evidenziato anche la pressione mediatica che circonda i grandi club: “In Italia, come in Romania o ovunque, la stampa mette molta pressione, soprattutto all’Inter. Ma lui mi sembra calmo e mi piace il modo in cui comunica con tutti”.

Infine, un richiamo alla competitività del contesto: “Affronta squadre forti ogni settimana, non è mai semplice. Ma penso che possa davvero arrivare a vincere il titolo in Italia”.