In vista della seconda amichevole di questa pausa per le Nazionali di marzo contro la Colombia a Washington, Didier Deschamps, CT della Francia, prepara una formazione completamente ribaltata rispetto a quella che ha affrontato e battuto il Brasile a Boston. Come riportato dal quotidiano L'Equipe, Brice Samba dovrebbe partire titolare tra i pali, sostituendo Mike Maignan. La coppia di difensori centrali sarebbe composta da Maxence Lacroix e Lucas Hernandez, affiancati da Pierre Kalulu a destra e Lucas Digne a sinistra.

A centrocampo, N'Golo Kanté ed Eduardo Camavinga sono i favoriti per formare la coppia, mentre in attacco dovrebbero partire Maghnes Akliouche a destra e Rayan Cherki come trequartista. Sulla fascia sinistra, Désiré Doué era dato per certo titolare, ma l'esterno parigino è alle prese con un infortunio alla schiena e non si è allenato venerdì. Dovrebbe quindi essere sostituito da Randal Kolo Muani, mentre Marcus Thuram guiderebbe l'attacco.