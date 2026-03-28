Dopo aver parlato ai microfoni della RTS, Dan Ndoye, attaccante del Nottingham Forest, è stato raggiunto anche da Simone Togna per Sport Mediaset. Ai cui microfoni, oltre a svelare gli obiettivi della Nazionale svizzera per il Mondiale, esprime un commento sull'interessamento costante da parte di Inter e Napoli nei suoi confronti: "Penso solo alla mia squadra e alla Nazionale adesso. Vedremo che accadrà in futuro, per il momento penso alla fine della stagione. Sono andato in Premier League perché è stata una mia scelta, sono contento lì. Poi vedremo quello che succederà a fine anno".