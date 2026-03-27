GIoca l'intero incontro e mette a segno l'assist decisivo Denzel Dumfries nella sfida disputata e vinta in rimonta dalla Nazionale dei Paesi Bassi sulla Norvegia per 2-1 ad Amsterdam. Alla Cruijff Arena a passare in vantaggio sono gli scandinavi con la rete di Andreas Schjelderup al 24esimo, rete pareggiata dal colpo di testa di Virgil van Dijk undici minuti dopo. Nella ripresa, arriva al minuto 51 il gol vittoria degli Oranje firmato da Tijjani Reijnders, ben servito proprio dall'esterno dell'Inter. All'82esimo, spazio anche per Stefan de Vrij che ha rilevato Jean Paul van Hecke.
È durata 62 minuti la partita di Manuel Akanji a Basilea, dove il pubblico si è certamente divertito nell'amichevole contro la Germania che ha visto la vittoria per 4-3 della squadra di Julian Nagelsmann. Il difensore nerazzurro ha lasciato il campo poco dopo la rete del 3-2 teutonico firmata da Florian Wirtz con uno straordinario tiro dalla distanza. Per la cronaca, ha disputato 77 minuti con la maglia della Serbia Aleksandar Stankovic nel match perso per 3-0 contro la Spagna a Vila-Real.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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