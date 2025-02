Vittoria sudata ma conquistata dall'Inter ieri sera in casa contro un durissimo e arcigno Genoa che alla fine si è arreso alla furia dei padroni di casa, guidati da un immenso Lautaro Martinez che riporta, per una notte, la sua Beneamata in cima alla classifica di Serie A in attesa del risultato di oggi del Napoli, impegnato col Como. La trasferta lombarda però ha nascosto alla squadra di Antonio Conte più insidie di quanto si potesse auspicare dalle parti del Maschio Angioino e dal Sinigaglia la squadra partenopea esce con le tasche vuote, lasciando i tre punti ai padroni di casa che si portano a 28 punti. Al termine di una partita che non sorride al Napoli, a tenere alto l'umore degli uomini di Conte è il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Il Patron del Napoli non si lascia condizionare dal risultato negativo che lascia il primo posto in classifica all'Inter e sprona la squadra a non disperare: "Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare" scrive perentorio su Twitter dove si rivolge a chiare lettere ai 'combattenti' azzurri e al loro 'condottiero': "Noi siamo una grande squadra, con un grande Allenatore. Noi siamo il Napoli. Forza Capitano! Forza Ragazzi".