Ora è ufficiale: l'Inter Under 23 accoglie un altro volto nuovo dopo Leon Jakirovic in questa sessione di mercato invernale ingaggiando a titolo definitivo dalla Cavese Igor Amerighi, esterno destro classe 2005. 

Sezione: Inter U23 / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 17:30
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Print