Nicolò Barella, che si è fermato ieri in allenamento per un lieve risentimento al muscolo psoas della coscia destra, resterà ai box al massimo per due settimane. Secondo Sky Sport, il centrocampista potrebbe recuperare per Sassuolo-Inter di domenica 8 febbraio o, nella peggiore delle ipotesi, tornare disponibile per il derby d'Italia della settimana successiva. Una data, quella del match con la Juve, cerchiata in rosso anche per Hakan Calhanoglu. Tempi più lunghi per Denzel Dumfries, il cui rientro potrebbe avvenire a fine febbraio.  

Sezione: Focus / Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 17:10
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.
Print