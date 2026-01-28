Collegamento speciale con l'inviato di FcInterNews direttamente da Dortmund e dall'esterno dell'hotel in cui soggiorna la squadra nerazzurra. Le probabili scelte di Chivu, cosa dobbiamo aspettarci da questa giornata di Champions e i possibili sviluppi di mercato.

Data: Mer 28 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
