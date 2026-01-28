Dopo aver lanciato l'indiscrezione in esclusiva, Sportitalia conferma è in corso un tentativo dell’Inter di ingaggiare Yanis Massolin, centrocampista francese classe 2002 che nella sua prima stagione al Modena, tra Serie B e Coppa Italia, finora ha totalizzato quattordici presenze condendole con un gol e due. Stando al giornalista Gianluigi Longari, i canarini, dal canto loro, vorrebbero trattenere il giocatore fino al termine della stagione.